لبنان | اطلاق اسم عدنان الشرقي على ملعب بيروت البلدي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نقل رئيس رابطة قدامى اللاعبين الدوليين لكرة القدم الكابتن عدنان بليق للمحافظ مروان عبود خلال تأديته واجب العزاء في ملعب بيروت البلدي، رغبة اهالي المنطقة ولاعبي وجمهور نادي الانصار الرياضي اطلاق اسم عدنان الشرقي على ملعب بيروت البلدي.

وفي كلمة للمحافظ عبود، قال: في هذة المناسبة أعزي مدينة بيروت ونادي الأنصار الرياضي ومنطقة الطريق الجديدة بوفاة المرحوم الكابتن عدنان الشرقي، لم يحصل لي فرصة وشرف التعرف عليه شخصياً ولكن عندما وافته المنية شعرت بصدمة كبيرة في بيروت وبمدى محبة الناس له، ولدى سؤالي عن سبب هذه المحبة، تبين لي أنه كان يختزن صفات أخلاقية عالية، كان يمتاز بالأخلاق وكبر النفس والشهامة والاندفاع والمحبة، بالطهر والذكاء والقدرة على البناء والقدرة على القيادة .

وتابع عبود، تسمية الملعب البلدي بإسم الكابتن عدنان الشرقي أقل ما يمكن ان نقدمه، والتسمية هي من صلاحية مجلس بلدية بيروت، وانا وأخواني في المجلس البلدي يداً واحدة وحال واحد، لذلك أعدكم بنقل رغبتكم هذه ليصار الى اطلاق اسم الكابتن عدنان الشرقي على ملعب بيروت البلدي.

وأردف، اطلاق اسم عدنان الشرقي على ملعب بيروت البلدي يعطي الحياة لهذا الملعب الذي نراه اليوم مغلق، ولكن سوف نسعى جاهدين بأن يعود ملعب بيروت البلدي كما كان ملعب الأبطال ولؤلؤة بيروت، وأن تحتل الرياضة في بيروت الحيز الأكبر بالاضافة الى تقديم الدعم المطلوب للشباب والعمل على تحسين أوضاعهم، رحم الله الفقيد الكابتن عدنان الشرقي ولنفسه ولكم طول البقاء.