لبنان | البزري يدعو الى الاقبال على تلقي اللقاح غدا في المراكز المحددة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

دعا رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، اللبنانيين وغير اللبنانيين، الى الاقبال على تلقي اللقاح يوم غد الاحد في المراكز التي حددتها وزارة الصحة في محافظات: البقاع، عكار وبعلبك الهرمل”، معتبرا أن “نسبة التلقيح في هذه المناطق منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، وأن هذه الخطوة سوف تشجع المواطنين على تلقي اللقاح”.

وأضاف: “إن لقاح فايزر سيكون متاحا في هذه المراكز لمن هم فوق 60 سنة من العمر”، مشددا على أنها “خطوة جيدة الى الأمام من أجل زيادة نسبة التحصين في المجتمع وحماية الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة”.

وختم مؤكدا أن “تحسن تصنيف لبنان دوليا ولدى بعض الدول الاوروبية نتيجة لانخفاض نسبة انتشار الفيروس مجتمعيا يؤكد صحة الاجراءات المتخذة، إلا أنه لا يجب أن يكون سببا للتراخي وإسقاط التوجيهات الصحية ومبدأ التباعد الاجتماعي”.