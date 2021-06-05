لبنان | اعتصام لمصدري المنتجات الزراعية والمزارعين في القاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

نفذ عدد من المصدرين للمنتجات الزراعية وبعض من المزارعين في سهل القاع إعتصاماً، احتجاجاً على نقص مادة المازوت للمزارعين، وعلى المهربين الذين دفعوا بالمملكة العربية السعودية لوقف تصدير الإنتاج الزراعي من لبنان.

وقال كمال شاكر الصمد ان “المملكة العربية السعودية تستورد ٨٠ بالحماية من انتاجنا الزراعي ولكن بضع مهربين لا يمتون لنا بأية صلة، وعملهم مدان دفع المملكة لوقف الإستقرار من لبنان نناشد السفير السعودي وليد البخاري بأن المبادرة التي طرحت مع وزارة الداخلية اللبنانية والتي لم تناقشها معنا أصلا ونحن كمصدرين لدينا الحل والحجة لإقناع المملكة بالرجوع عن قرارها ولا أنكر بأن هناك تقصير من نقابة المصدرين ونطلب من وزارة الداخلية مناقشة الموضوع مع المصدرين ومعاناتهم إن كان من حيث التصدير من المطار او عبر البحر”.