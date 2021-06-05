لبنان | كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

– ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلات شهر حزيران المعتادة. يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 49,45