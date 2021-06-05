لبنان | دولار السوق السوداء يواصل التحليق… كم بلغ صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، 13400 ليرة للشراء الدولار الواحد و13450 للمبيع.

في ظل تناحر البيانات مؤخراً بين المركزي وجمعية المصارف لجهة تنفيذ تعميم مصرف لبنان بتأمين الدولار الفريش للمودعين، يتخوف مراقبون، من انهيار أكبر في سعر صرف الليرة، خاصة بعد المؤشرات السلبية لأداء المصارف، في ظل عجز الدولة عن القيام بأي خطة إصلاحية حالية ما لم يتم تشكيل حكومة تحظى بثقة الداخل اللبناني والمجتمع الدولي على حد سواء.

سبق ان أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ”منصة صيرفة” التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

يدفع ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.