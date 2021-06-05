لبنان | من يسعى إلى تعطيل تكليف مدير عام مرفأ بيروت الجديد؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن عدداً من موظفي مرفأ بيروت الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ومن الفئات العليا يسعون إلى تعطيل تكليف المدير العام الجديد.

تأتي هذه الضغوط والعرقلة، بسبب خوف هؤلاء الموظفين من وضعهم تحت المجهر ومساءلتهم وكشف فسادهم في حين ان باقي موظفي المرفأ يتجهون الى اضراب عام بسبب قرار الوزير إلغاء تكاليفهم التي هي من دون اي بدل مالي ولا تعديل بالرتبة والراتب.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أصدز قراراً كلّف بموجبه عمر عيتاني بمهام المدير العام للجنة المؤقتة لـ”إدارة واستثمار مرفأ بيروت”، خلفاً لباسم القيسي.

وكلِّف القيسي في آب الماضي خلفاً لرئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم (المعفى من مهامه بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة حسان دياب)، وذلك بعد الادعاء عليه وتوقيفه في ملف انفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب 2020.