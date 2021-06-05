لبنان | دولار السوق السوداء مستمر في الارتفاع.. هل نشهد قفزات أكبر؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 11:59 مساءً

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم الجمعة، بين 13400 ليرة لبنانية للمبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار قد سجل صباح اليوم 13325 و13360 ليرة لبنانية، ويأتي ذلك على وقع قرار المصرف المركزي بإلزام المصارف بتسديد 400 دولار “فريش” للمودعين إلى جانب 400 دولار على أساس سعر الدولار في المنصة 12 ألف ليرة.

وازدادت الأوضاع المعيشية صعوبة في لبنان خاصة مع اشتداد الازمة على المواطنين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بعد الانهيار الدراماتيكي لقيمة الليرة، والذي انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع كافة لا سيما الأساسية منها.

وفي ظل تناحر البيانات مؤخراً بين المركزي وجمعية المصارف لجهة تنفيذ تعميم مصرف لبنان بتأمين الدولار الفريش للمودعين، يتخوف مراقبون، من انهيار أكبر في سعر صرف الليرة، خاصة بعد المؤشرات السلبية لأداء المصارف، في ظل عجز الدولة عن القيام بأي خطة إصلاحية حالية ما لم يتم تشكيل حكومة تحظى بثقة الداخل اللبناني والكجتمع الدولي على حد سواء.