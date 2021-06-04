لبنان | ما هو مصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد شهر تموز؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 9:07 مساءً

أكدت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه “يحق للأمين العام للأمم المتحدة البحث عن بدائل لتمويل المحكمة لاستكمال عملها”.

وأضاف في حديث “لسكاي نيوز” أن: “المحكمة لن تتمكن من استكمال عملها بعد شهر تموز لعدم وجود تمويل”.

مشيرة إلى أن “المحكمة لن تستكمل عملها في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري لوقف التمويل”.

وتابعت “51% من ميزانية المحكمة يفترض أن يأتي من الدول المانحة و49% من الحكومة اللبنانية”.