لبنان | ما هو مصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد شهر تموز؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 9:07 مساءً
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
أكدت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه “يحق للأمين العام للأمم المتحدة البحث عن بدائل لتمويل المحكمة لاستكمال عملها”.
وأضاف في حديث “لسكاي نيوز” أن: “المحكمة لن تتمكن من استكمال عملها بعد شهر تموز لعدم وجود تمويل”.
مشيرة إلى أن “المحكمة لن تستكمل عملها في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري لوقف التمويل”.
وتابعت “51% من ميزانية المحكمة يفترض أن يأتي من الدول المانحة و49% من الحكومة اللبنانية”.