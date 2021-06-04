لبنان | نقابة المحامين في بيروت: مستمرون في الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 07:02 مساءً - منذ دقيقتين

أعلن مجلس نقابة المحامين أنه وعطفاً على بيانات مجلس نقابة المحامين في بيروت، وفي سياق إجتماعات مجلس النقابة المجتمع بحالة إنعقاد دائم برئاسة نقيب المحامين، وفي ضوء اجتماع مجلس النقابة اليوم، وبعد التداول قرر المجلس إستمرار الإضراب ودعوة الزميلات والزملاء إلى لقاء عام داخل حرم قصر العدل في بيروت- قاعة الخطى الضائعة- الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢١/٦/٨، يعقبه كلمة لنقيب المحامين في بيروت.

كما دعا مجلس النقابة، الزميلات والزملاء، إلى الإلتزام الكليّ بهذا الإضراب إنْ لجهة الإنقطاع عن حضور الجلسات وإنْ لجهة تقديم أي مراجعة باستثناء المتعلقة منها بالمهل، على ان تبقى جلسات مجلس نقابة المحامين منعقدة مواكبةً لكلّ تطور ولأخذ المواقف المناسبة.