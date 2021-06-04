لبنان | إعلاميون ضد العنف: ليضع المجتمع الدولي يده على ملفات الاغتيالات والتفجيرات في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 07:02 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 7:59 مساءً

أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف” في بيان، أن يكون “قاتل الناشط لقمان سليم ما زال حرا طليقا بعد مرور خمسة أشهر على اغتياله، وأن تكون ملابسات انفجار المرفأ الذي دمر نصف العاصمة وهز ضمائر العالم ما زالت مجهولة رغم مرور عشرة أشهر عليه”.

وشددت على “ضرورة ان يضع المجتمع الدولي يده على كل ملف الاغتيالات والتفجيرات في لبنان من أجل الشروع في تحقيق دولي وحده القادر على الوصول إلى الحقيقة، فمن دون تحقيق من هذا النوع سيبقى الفاعل خارج المحاسبة والعدالة، وسنبقى في لبنان نعد الأشهر ونحيي الذكرى تلو الأخرى، وكان آخرها ذكرى اغتيال الصحافي والناشط سمير قصير في 2 حزيران 2005، والذي اغتيل بسبب دوره السيادي ومساهمته الأساسية في إطلاق ثورة الاستقلال”.