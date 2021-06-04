لبنان | لقاء بين بخاري والسفير الروسي.. وهذا ما تباحثا فيه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 07:02 مساءً - منذ 23 دقيقة

التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري نظيره الروسي.

وقال السفير بخاري عبر حسابه على تويتر: لقاء مُثمر وبنَّاء مع السفير الروسي المُعتمد لدى لبنان ألكسندر روداكوف.

وغرّد بخاري قائلاً: جرى خلال اللقاء البحث في مجمل المُستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية دور المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمن واستقرار لُبنان والمنطقة.