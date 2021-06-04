لبنان | عملية نوعية للمعلومات تطيح بتاجرَي مخدرات و أربعة من زبائنهما وكمية من المضبوطات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 07:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 7:13 مساءً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تجريها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتجارة وترويج وتخزين كمية من المخدرات داخل شقتين في محلة الدورة.

على الفتور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان تواجد الشقتين المذكورتين.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد مكان الشقتين، إضافة الى تحديد هوية تاجري المخدرات -مصريي الجنسية- اللذين يستخدمانها في عملياتهما وهما:

– ا.ا. (مواليد عام 1980)

– و.ا. (مواليد عام 1990)

أعطيت الأوامر للعمل على دهم الشقتين وتوقيفهما.

وبتاريخ 25/5/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت دوريات الشعبة بمداهمة الشقتين المذكورتين، وأوقفت المروج الأول في الشقة الأولى ومعه زوجته المدعوة – ه.ك. (مواليد عام 1989، لبنانية الجنسية)، والثاني في الشقة الثانية.

بتفتيش الشقتين تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات المخزنة داخلهما كالآتي:

– حوالي 77 كغ من مادة حشيشة الكيف

– 3763 حبة كبتاغون

– 1796 حبة ترامادول

– 14 غرام من مادة الكوكايين

– 42 حبة مخدرة من انواع مختلفة

– حوالي 360 غ من مادة الماريجوانا

– ميزان حساس عدد 2، 3 سكاكين تستخدم في توضيب المخدرات، و9 هواتف خلوية ومبلغ مالي قدره 100 مليون ل.ل و 206 دولار أميركي.

بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بتجارة وترويج المخدرات لحسابهما الخاص، وبتخزين وتوضيب المخدرات داخل شقتيهما السكنيتين.

كما تم توقيف اربعة من زبائنهما وهم:

– ح.خ. (مواليد عام 1987، مصري الجنسية)

– أ.أ. (مواليد عام 1990، مصري الجنسية)

– ه.ف. (مواليد عام 1980، مصري الجنسية)

– ع.ج. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسية) مطلوب للقضاء بجرائم سرقة وسلب، وسرقة سيارات، وحيازة أسلحة، وإطلاق نار.

بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المخدرات والاستحصال عليها من المروجين المذكورين أعلاه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”