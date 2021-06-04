لبنان | تجمع أهالي شهداء انفجار 4 آب يطلقون الصرخة.. لا يزايدنّ علينا أحد بالوطنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 07:02 مساءً - منذ ساعتين

تجمع أهالي شهداء انفجار 4 آب بالقرب من مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم، في ذكرى مرور 10 أشهر على انفجار المرفأ.

وحذر المتحدث باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، من أنه “من الآن وصاعدا لا شركات ومؤسسات ولا مستثمرين أو اعادة اعمار ولا دق مسمار مسموح في مرفأ بيروت قبل جلاء الحقيقة ولا يزايدنّ علينا أحد بالوطنية”.

وشدد على أنه “على النواب رفع الحصانة عن اي متهم في القضية واي كتلة لا تصوت لصالح هذا الامر ستكون عدوة لنا”، لافتا إلى أن “الاستراتيجية التي يعمل عليها القاضي طارق بيطار لاقت عدم رضى عدد كبير من أهالي الشهداء فبادر إلى تعديلها”، مطالبا بـ”إعلان 4 آب يوم حداد وطنيّ”.