لبنان | لبنان على موعد مع ماراثون “فايزر” الأحد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم ماراثون فايزر بعد غد الأحد 6 حزيران 2021 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معينة معتمدة للماراثون (اللائحة مرفقة) وفق الشروط التالية:

أولا – إستهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون.)

ثانيا – في حال كان الشخص المعني مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، عليه إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.

ثالثا – في حال لم يكن مسجلا، من الواجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية – جواز سفر – إخراج قيد فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.

رابعا – يشمل هذا الماراثون المواطنين والمقيمين من دون استثناء.