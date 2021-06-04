اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | لبنان على موعد مع ماراثون “فايزر” الأحد

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم ماراثون فايزر بعد غد الأحد 6 حزيران 2021 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معينة معتمدة للماراثون (اللائحة مرفقة) وفق الشروط التالية:

أولا – إستهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون.)

ثانيا – في حال كان الشخص المعني مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، عليه إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.

ثالثا – في حال لم يكن مسجلا، من الواجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية – جواز سفر – إخراج قيد فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.

رابعا – يشمل هذا الماراثون المواطنين والمقيمين من دون استثناء.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا