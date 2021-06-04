لبنان | بترا خوري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: وصلنا إلى نسبة 40% من المناعة المجتمعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

بدأ عداد الاصابات بالفيروس التاجي “كورونا” بالانخفاض بعدما تجاوز عتبة الـ4000 اصابة وحصد العديد من الارواح دون تمييز في الفئات العمرية بعد مرور اكثر من سنة على ظهوره.

ان انحدار الرسم البياني لهذا العداد يعيد الحياة الى شرايين بعض القطاعات الاقتصادية رغم الضائقة الكبيرة التي يعيشها المواطن اللبناني لاسيما مع بدء تعذر العديد من المستشفيات والمختبرات عن استقبال المرضى بسبب فقدان المواد الاولية للتحاليل المخبرية وحتى لاجراء اي عمل جراحي.

ولمزيد من الاضاءة على التطورات في ما خص الحماية المجتمعية ونسبة التلقيح التي حققها لبنان فضلاً عن اسباب انخفاض نسبة الاصابات والوفيات رغم ان التلقيح لم يتجاوز النسبة المطلوبة للحماية المذكورة.

“صوت بيروت انترناشونال” حاورت الدكتورة بترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال للشؤون الصحية ورئيسة اللجنة التنفيذية للقاحات ان انخفاض النسبة اتى نتيجة الاجراءات التي اتخذت منذ بداية شهر شباط ان على صعيد تخفيف الاكتظاظ والاغلاق لفترات معينة فضلاً عن الزامية اجراء فحص PCR جميعها ساهمت في تخفيف الموجة الوبائية.

واضافت خوري مع بدء حملات التلقيح التي طالت في البداية الاكبر سناً الامر الذي اسهم في تخفيض اعداد الوفيات ضمن هذه الفئة العمرية الاكثر عرضة. ولفتت الى ان نسبة اللذين تلقوا اللقاح وصلت الى 9% في حين ان المناعة المجتمعية وصلت الى نسبة ال40%.

اما بالنسبة للقاح “فايزر” ما زالت عملية وصول هذه اللقاحات على وتيرتها ومن المرجح وصول دفعات من هذا اللقاح خلال الاسبوعين القادمين وهي المخصصة للقطاع الخاص على نفقتهم الخاصة.