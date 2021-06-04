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لبنان | تعميم لمحافظ عكار… هذا ما جاء فيه

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 5 دقائق

محافظ عكار

عمم محافظ عكار عماد اللبكي على البلديات واتحادات البلديات والمخاتير كافة بـ”ضرورة ابلاغ جميع المقيمين في مختلف القرى والبلدات العكارية مضمون قرار وزارة الصحة العامة، اطلاق حملة تلقيح مجانية لتلقي لقاح بفايزر لجميع الاشخاص من عمر 60 سنة وما فوق طيلة يوم الاحد المقبل في6/6/2021 ، للذين لم يتسجلوا على المنصة بعد او لم يتلقوا رسالة منها، وللمقيمين في محافظة عكار، بحيث تم تحديد 3 مراكز للتلقيح هي:

-مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
-مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات.
-مستشفى الحبتور في بلدة حرار”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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