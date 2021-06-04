لبنان | مجلس شورى الدولة: وزير الداخلية رجل غير مسؤول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 2:15 مساءً

أثارت تصريحات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، التي أطلقها ليل امس وقال فيها أن “نسبة الفساد في القضاء بلغت 99% ما عدا ال tva ، سخط المراجع القضائية، وقال رئیس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الیاس في بيان “دأب وزیر الداخلیة في حملات ممنھجة – ولغایات غیر معروفة – على التعرض للسلطة جزافا بكلام غیر صحیح واتھامات باطلة یطلقھا عبر وسائل الاعلام. ً القضائیة وللقضاة”.

أضاف: “لا بد من الإشارة الى انه على أثر قیامه في المرة الأولى بإطلاق مقولته بشأن “وجود نسبة ۹٥ %من القضاة وأكثر فاسدین” اتصل به رئیس مجلس شورى الدولة مستفسرا منه ان یزوده بالملفات التي تثبت أقواله لیصار الى اتخاذ الاجراءات القانونیة وطالبا بحق اي قاض یرد اسمه فیھا، فكان ان ارسل الیه ملفا یتضمن اسماء بضعة قضاة وردت

في تحقیقات سابقة جرت في ما عرف بملف “سماسرة العدلیة”، وكما ھو معلوم ملف موضع متابعة امام المراجع القضائیة المختصة، فیما لم یرد فیه اسم اي قاض من بین قضاة مجلس شورى الدولة”.

واعتبر رئيس مجلس الشورى، أن “النسبة التي یحددھا الوزیر لا تستند الى أي معطى واقعي حقیقي، وإن مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنیا لا یمكن ان یصدر عن رجل دولة مسؤول یفترض فیه ان یزن كلماته بما یؤمن حمایة مؤسساتھا وكیاناتھا والحفاظ على ھیبتھا، مما یفقده اي مصداقیة ویبعده عن الموضوعیة التي یفترض ان تحكم تصرفاته”.