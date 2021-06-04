لبنان | الدولار… “العودة”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً منذ الثانية عشرة ظهراً للبحث في آلية لكيفية سحب المودِعين dollar cash من ودائعهم الموجودة في المصارف.

وأفادت مصادر في مصرف لبنان أن تعميماً سيصدر اليوم وينصّ على هذه الآلية التي يجب أن تعتمدها المصارف.

يذكر أنه تقرر أمس “اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان لا يزال ساري المفعول بما أنه لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف”، وهو كلام معاد لما كان قد صرح به سلامة إثر الاجتماع في بعبدا.

ويأتي ذلك عقب وعود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين أمس من بعبدا باسترجاعهم أموالهم وبعد تأكيده أن ودائعهم لا تزال موجودة.