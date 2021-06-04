لبنان | القاضي سهيل عبود: أستغرب كلام فهمي غير المسؤول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 12:22 مساءً

استغرب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الكلام المتكرر غير الصحيح وغير المسؤول، الذي يصدر عن وزيرٍ للداخلية، والذي يمس بالسلطة القضائية وبشخص كل قاضٍ وكرامته، والذي يُسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة. وحذّر من النتائج التي سيؤدي إليها هذا النهج، وأكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي علّق سابقاً على تحرّكات القاضية غادة عون إلى مقرّ شركة “مكتّف”، قائلاً: “لا يجوز أن تبقي القاضية غادة عون الكمبيوترات المصادرة في منزلها، وأنا أعطيت أوامر لقوى الأمن الداخلي بحماية الممتلكات الخاصة في شركة مكتّف”.

وأشار إلى أنّ “مدعي عام التمييز لا يعرقل فتح ملفات الفساد، وعندما طُلب مني أخذ إفادتي ذهبت وهناك ملفات فساد قمت بتحويلها من وزارة الداخلية الى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة”.