لبنان | الدفاع المدني: 97 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الأخيرة، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق شب في مساحة شاسعة من الاعشاب في علمان(الشوف) (عدد1) والأشجار في عنجر (عدد1).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد73):

* أعشاب (عدد61):

(م.جبل لبنان) (عدد14): الدورة – راس المتن – بتاتر – القنيطرة – كترمايا – عين سعاده – المرادية.

وأشجار في : الحدت – المطلة – رمحالا – درعون- وادي الغميق/شحيم.

وسيارة قديمة في عمشيت.

(م. لبنان الشمالي) (عدد6): كفرعبيدا – جبل البداوي – بحنين – مجدليا.

وأشجار في : كفرفو.

وأشجار مثمرة واطارات قديمة بمحاذاة الطريق البحري في المنية.

(م. عكار) (عدد4): تل حياة – ضهر مشحا (*2).

وأشجار في : ببنين.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد6): العباسية – عين المير – حارة صيدا – عنقون (*2)- تفاحتا.

(م. النبطية) (عدد14): حاريص – تبنين – شوكين – القصيبة – النبطية (*4)- صير الغربية – الدوير – كفرصير – ميفدون.

وأشجار في : زبدين – حولا.

(م. البقاع) (عدد15): عميق (*2) – حارة الراسية/زحلة (*2) – قب الياس (*2)- ضهور زحلة (*2)- الكرك/زحلة – غزة – بمحاذاة اوتوستراد زحلة – رياق – شتورا – الرفيد.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد2): العاصي.

وكرم من العنب في بعلبك.

* منازل (عدد2) : مجدليا/زغرتا- داخل غرفتين لعمال سوريين في الصفرا.

* سيارات (عدد2) : الأرز/بشري – داخل صهريج لنقل الغاز في نهر الموت.

* مؤسسات (عدد3) : داخل فرن في تعلبايا – داخل مطعم في صور – محل في الفوار/صيدا.

* كهرباء(عدد3): لوحة فواصم كهربائية داخل فرن في برالياس – غرفة كهرباء في شارع حمد – محول في صور.

* نفايات (عدد5) : مستوعبات للنفايات على دوار شاتيلا – عجلتون.

وأعشاب في درعون (*2).

وإطارات في مرفأ بيروت.

– نقل وإسعاف (عدد20) :

* حوادث (عدد18): شحيم – وادي شحرور – حي معوض – بعبدا – ريفون – جبيل (*2) – الفرزل – الكولا – جسر الباشا – سليم سلام – الزيدانية – الروشة – الأشرفية – شارع حمد – طريق الجديدة – راس النبع – الملا.

* حوادث سير(عدد2) : فردان ونقل مصاب إلى المستشفى – الجناح ونقل مصاب إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : انتشال سيارة اثر غرقها داخل بركة زراعية في المنصوري – فتح باب مصعد في البسطة الفوقا وإنقاذ مواطن محتجز في الداخل.

– خدمات عامة (عدد2) : الأرز/بشري – بكاسين.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 97 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.