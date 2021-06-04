لبنان | ميشال نجار يلغي تعيينات؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 10:00 صباحًا

أوضح المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في بيان أنه لما كان المدير العام لإدارة مرفأ بيروت وفي اليوم الاخير قبل انتهاء ولايته قد قام باصدار سلسلة تعيينات في مراكز من فئات مختلفة، وحيث ان هذه التعيينات جاءت مخالفة لمضمون المذكرة الادارية رقم ٤١٦/ف/٢٠١٥ لجهة اخذ الموافقة المسبقة من وزير الاشغال قبل اصدار اي تعيينات او ترفيعات او توظيفات وفقاً للاصول المرعية الاجراء لذلك، وجه وزير الاشغال العامة والنقل كتابا الى ادارة المرفأ لاعتبار تلك التعيينات بحكم الملغاة للاسباب الموجبة المذكورة اعلاه.

يذكر أن نجار قرر تكليف عمر عيتاني الموظف في إدارة مرفأ بيروت بمهام رئيس والمدير العام للجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت خلفاً لباسم القيسي، وذلك بصورة موقتة لحين تعيين المدير العام الأصيل وصدور قرار معاكس بهذا الشأن.