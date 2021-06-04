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لبنان | حظر سعودي على دخول كل الصادرات اللبنانية؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 11:40 مساءً

مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

ذكرت “المركزية” أنه ورد من السفارة اللبنانية في المملكة العربية كتاب اشار إلى ورود معلومات من عدد من المصدّرين والمخلصين الجمركييين تفيد بتوجه السعودية إلى فرض حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية إلى المملكة وذلك بعد ان طلب منهم التوقيع على تعهد بعدم استيراد المنتجات والبضائع من لبنان ابتداء من النصف الثاني من حزيران الحالي.

حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية

حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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