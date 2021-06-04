لبنان | حظر سعودي على دخول كل الصادرات اللبنانية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 11:40 مساءً

ذكرت “المركزية” أنه ورد من السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية كتاب اشار إلى ورود معلومات من عدد من المصدّرين والمخلصين الجمركييين تفيد بتوجه السعودية إلى فرض حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية إلى المملكة وذلك بعد ان طلب منهم التوقيع على تعهد بعدم استيراد المنتجات والبضائع من لبنان ابتداء من النصف الثاني من حزيران الحالي.