لبنان | فهمي: “عم صلي نفلّ”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 10:12 مساءً

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنني كنت “عم صلّي نفلّ” ولكن يبدو أنها “مطولة”.

وقال فهمي في حديث تلفزيوني: “أنا مع أن تكون هناك مهلة لتشكيل الحكومة ولكن للأسف الدستور لم يلحظ هذا الموضوع وأعتقد أن حكومتنا هي التي ستنظم الانتخابات المقبلة وأتمنى أن أكون مخطئا”.

وأضاف: “أنا مع حكومة أخصائيين ومستقلة ونحن للأسف الشديد كانت حكومتنا كلها من أخصائيين ولكن مع “Allo” و”واتساب”.

ورأى فهمي عمّا اذا كان قد يقبل أن يكون وزيرا للداخلية كحل وسط بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أنه جاهز لأي مهمة ومستعد للعودة الى الحكومة إذا كنت قادراً على القيام بشيء ما.