لبنان | بعد 16 شهراً من الإقفال… دور السينما في لبنان “العودة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 8:38 مساءً

تعود صالات السينما هذا المساء لاستقبال المواطنين بعد إقفال طويل بسبب كورونا والإقبال خجول.

ومن شروط الدخول إلى الصالات هي التباعد وارتداء الكمامة، وسعر البطاقة 50 ألفا اما لمن هم ما دون الـ15 عاما فالسعر هو 35 ألفا كما ستكون هناك عروض تشجيعية للعائلات.

وتستأنف نسبة كبيرة من صالات السينما في بيروت وعدد من المناطق عروضها العادية بعد توقف استمر 16 شهراً.

وقررت عاصمة الصالات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، بيروت، نفض غبار الـ16 شهراً من الإقفال التام بسبب جائحة كورونا، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

هذه المبادرة التي كانت تنتظر تحسّن سعر صرف الليرة لتحديد بدل مقبول لسعر بطاقة الدخول، تم تسريعها بحيث تكون خطوة أولية لا تبتغي الربح، ولكن تتفادى الخسارة، في محاولة لتأمين الكلفة اللازمة لدفع مرتبات الموظفين المجمدة (باستثناء عائدات الضمان الإجتماعي وتقديماته)، لذا وكونها تواجه صعوبة في الحصول على أموال كافية من المصارف، فوجب تحصيلها من عائدات الصالات، التي تخوض محاولة محسوبة منعاً للانهيار.