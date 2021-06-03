لبنان | إصابات ووفيات كورونا إلى تراجع مستمر… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 165 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 541009، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

وفي ظل تراجع مؤشرات وباء كورونا في لبنان، حذر مدير مستشفى الحريري الجامعي، فراس أبيض، من أن الشهرين المقبلين مفصليان، خصوصاً في ظل انخفاض مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

واعتبر أبيض أن الأرقام الحالية هي الأدنى منذ أشهر عدة، لأن جزءاً كبيراً من السكان اكتسب بعض المناعة بعد الإصابة، بالتزامن مع حملة التلقيح الجارية. لكن يمكن للوضع أن يتغير.

وأوضح أبيض أن السلالة الهندية انتشرت في العديد من البلدان، وهي معدية أكثر بنسبة 50 في المئة من السلالة البريطانية التي وصلت إلى لبنان في نهاية العام الماضي، بالتزامن مع عودة المغتربين لقضاء العطلة.

وساعدت الأنشطة المتزايدة وقتئذ في انتشار الفيروس ما تسبب بنتائج كارثية. وثمة ظروف مماثلة لها تحدث الآن. فالإجراءات في المطار ليست صارمة. وامتثال غالبية المواطنين لإجراءات السلامة التي تحد من الانتشار منخفض.

وسأل أبيض: هل تنقذنا مناعتنا؟ مجيباً أن المناعة المكتسبة تضمحل بعد الإصابة بستة أشهر. اللقاح يحقق حماية عالية المستوى بعد الجرعتين، لكن فقط 5 في المئة من السكان تلقوا الجرعتين.