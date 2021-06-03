لبنان | بالصور.. جرحى في انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 2:06 مساءً

أصيب عدد من عناصر الجيش اللبناني ظهر اليوم، إثر تعرض آليتهم العسكرية لحادث سير على اوتوستراد المنية الضنية.

وفي المعلومات الأولية، فقد وقع حادث السير إلى إنقلاب الآلية العسكرية، مما أوقع عدد من الجرحى بينهم إصابات خطرة نقلت عبر الصليب الاحمر واسعاف سبل السلام الى مستفيات المنطقة.

ونقلت مصادر متابعة أن جرحى المؤسسة العسكرية نتيجة حادث انقلاب الية عسكرية على اوتوستراد المنية-الضنية هم:

الرقيب الاول علي اسماعيل

العريف علي حمدان

المجند عبدلله بصبوص