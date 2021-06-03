لبنان | تعميم لهيئة إدارة السير والمركبات لمنع تجارة الأرقام المميزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 1:38 مساءً

أصدرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعميماً بشأن شراء الأرقام المميزة جاء فيه:

“بعد تزايد عمليات تجارة الارقام المميزة من قبل السماسرة واستغلال المواطنين من خلال بيع تلك الأرقام بأسعار باهضة، وضعت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات الية منعت فيها تجارة الأرقام، والسماسرة من الاحتكار واستغلال الناس دون وجه حق وذلك عبر حصر بيع الأرقام لأصحاب العلاقة دون السماسرة الذين يرغبون بالحصول على رقم مميز عبر توجههم الى الادارة مصطحبين صورة عن مستند تعريف رسمي ( اخراج قيد او هوية …) وبالسعر الرسمي المحدد قانون والمثبت بإيصال الدفع على ان يبقى للإدارة الحق في وضع كل الاجراءات للحد من الاحتكار والإتجار والاستغلال الذي يقوم به بعض التجار والسماسرة”.