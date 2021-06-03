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لبنان | بعد تعليق مصرف لبنان العمل بالتعميم ١٥١… دولار السوق السوداء يحلق

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 11:13 صباحًا

دولار - تعبيرية

بعد حالة الغضب التي شهدها الشارع اللبناني أمس، على خلفية تعليق مصرف لبنان العمل بالتعميم ١٥١، تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين “13030 – 13080” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان صدر أمس عن مصرف لبنان بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان، جاء فيه: “بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.

بيان مصرف لبنان اثار غضب المودعين، وقد شهدت مناطق عدة ليلا إقفالاً للطرق احتجاجاً على قرار تجميد السحوبات من الحسابات المصرفية بالدولار على سعر الـ3900 ليرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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