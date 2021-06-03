لبنان | بعد غضب الشارع أمس… ما هي حال الطرق صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 09:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد حالة الغضب التي سادت في الشارع أمس، بسبب قرار “المركزي” بوقف العمل بالتعميم 151 الذي يسمح للمودعين بالسحب بالليرة من ودائعهم الدولارية، على سعر 3900 ليرة للدولار، أفادت “الوكالة الوطنية” ان محتجين أشعلوا فجرا الاطارات وسط الطريق عند تقاطع إيليا في صيدا، احتجاجا.

وأشارت غرفة التحكم المروري عبر حسايها على “تويتر” الى أن جميع الطرق ضمن بيروت وسرية الجديدة وسرية جونية وسرية طرابلس وحلبا سالكة حاليا.

كذلك الحال بالنسبة لاوتوستراد صور- بيروت.