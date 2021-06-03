لبنان | سامي الجميل: كفو شركم واستقيلوا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 11:49 مساءً

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على “تويتر”: “بين قرار شورى الدولة وقرار مصرف لبنان، الناس عم تدفع ثمن رفض مجلس النواب اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي ينظم العمليات المصرفية بعيدا من المناكفات السياسية”.

‏وأضاف: “بما انكن مستقيلين من واجباتكن التشريعية، كفو شركم واستقيلوا”.

يذكر أنه أعلن مصرف لبنان أنه نظرًا لأهمية التعميم ١٥١ للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد على انه سيتقدم غدًا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم ٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ بما يتعلق بهذا التعميم.

يذكر أنه أصدر مصرف لبنان بيانًا سابقاً جاء فيه: “بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم213/20212020 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021 قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 لـ للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.