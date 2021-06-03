لبنان | بالفيديو – بعد وقف العمل بمنصة مصرف لبنان… قطع الطرقات في عدة مناطق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 12:12 صباحًا

على وقع قرار مصرف لبنان بتعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى، قطع عدد من المواطنين الطرقات في بعض المناطق.

وقطعوا اوتوستراد انطلياس بالاطارات المشتعلة وجل الديب وجسر الريغ والجية وتقاطع برج الغزال وقرب جامع الامين باتجاه جريدة النهار محلة ساحة الشهداء. وتهافت العشرات من المواطنين على آليات سحب الأموال للاستفادة من سحب أموالهم على سعر المنصة قبل انتهاء القرار.

وكان قد أعلن مصرف لبنان أنه نظرًا لأهمية التعميم ١٥١ للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد على انه سيتقدم غدًا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم ٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ بما يتعلق بهذا التعميم.

يذكر أنه أصدر مصرف لبنان بيانًا سابقاً جاء فيه: “بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم213/20212020 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021 قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 لـ للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.