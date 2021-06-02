لبنان | عقيص: مهاجمة “القوات” صرف لجهدٍ في غير موقعه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 9:22 مساءً

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن الردود على كل الجبهات الاعلامية والسياسية والحزبية التي تجتمع على مهاجمة القوات اللبنانية، هو صرف لجهدٍ في غير موقعه.

وقال عبر “تويتر”: “يكفي ان نرصفها اسبوعياً جنباً الى جنب لتتضح الغاية منها ولتظهر بشاعتها الفاقعة: على ضفّةٍ هناك من يريد تصفية القوات سياسياً، وعلى الضفة الاخرى هنالك من يتشوّق لوراثتها شعبياً”.

وأضاف: “بين المصفين ومدّعي الارث، يقف الرأي العام… نحتكم اليه ونرضخ لحكمه. وفوق هذا وذاك وذلك، سيأتي التاريخ ليقول كلمته. ومن الدروس الثابتة في حكايات التاريخ: اعزلٌ مسلّح بقضية، اقوى الف مرة من مدجّجٍ بسلاح بلا قضية، او من اعزلٍ من فكرٍ مدجّجٍ وحسب بحقدٍ وكراهية”.