لبنان | حريق ضخم في مصفاة للنفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 8:27 مساءً

شبّ حريق ضخم في مصفاة للنفط جنوب العاصمة طهران، وذلك بعد ساعات على خسارة البحرية الإيرانية لإحدى أكبر سفنها العسكرية إثر حادث غامض.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن انفجارا ضرب خط للغاز المسال في مصفاة طهران مما تسبب في اندلاع حريق ضخم، في وقت قالت وكالة ميزان المحلية إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقبل ساعات من الحريق، أعلنت البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، ويبلغ طولها أكثر من 200 متر في خليج عمان، بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع، الثلاثاء، على متنها.

وقالت البحرية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إنه تم إجلاء طاقم سفينة “خارك” قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران، مشيرة إلى أن السفينة تستخدم في مجال التدريب والدعم وهي في الخدمة منذ “أكثر من أربعة عقود”.

لكن موقع “غلوبال سيكيوريتي.اورغ” الأميركي المتخصص في المسائل العسكرية ذكر أن السفينة هي ناقلة نفط “للإمداد” و”حاملة مروحيات” بريطانية الصنع.

وطُلبت السفينة البالغ طولها 679,5 قدما (207 أمتار) في ظل حكم آخر شاه، وسلمت عام 1984 أي بعد الثورة الإيرانية عام 1979، فيما كانت إيران في حرب مع العراق، على ما أضاف الموقع.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد التقطت كما يبدو من الشاطئ، وتظهر عمودا من الدخان يتصاعد فوق البحر موضحا أنها تظهر سفينة خارك وهي تحترق.

وأفادت البحرية الإيرانية أن النيران اندلعت الثلاثاء “في أحد أنظمة” السفينة من دون أي توضيحات أخرى لا سيما حول أسباب الحريق.

وجاء في البيان أن فرق الاطفاء كافحت “على مدى 20 ساعة” الحريق بعد إجلاء البحارة إلى الشاطئ، “لكن نظرا إلى انتشار الحريق، فشلت عملية إنقاذ السفينة خارك التي غرقت قرب جاسك”.