لبنان | الراعي “زعلان” من الجو المتشنج وسيُبادر للاتصال ببري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مصادر مطّلعة على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اليوم، في بعبدا، لـ”النهار”، أنّ الزيارة لم تكن مخصصة للتداول في الموضوع الحكومي، بل حول الزيارة إلى الفاتيكان وإطلاعه على أفكار يقترحها الرئيس للمؤتمر الذي دعا إليه البابا.

أمّا حكومياً، فبحسب المصادر، وَجد الراعي أنّ الجو المكهرب بين عون والرئيس سعد الحريري ينسف كل المبادرات بما فيها مسعاه إلى تواصل مباشر بين الرجلين. كما وَجد أنّ العقدة الحكومية لا تقف على تسمية وزيرَين مسيحيّيَن بل هي أعمق وأبعد من ذلك.

وأشارت المصادر المتابعة للزيارة إلى أنّ حكومة الأقطاب وردت كفكرة خلال تصريح الراعي بعدما لاحظ أنّ كل التشكيلات الحكومية الأخرى ساقطة، لكنّها ليست مشروعاً مدروساً ولا هو يطرح تسويقها.

ولم يكن الراعي مرتاحاً للبيانات المتبادلة، فقد أبدى زعله من الجو المتشنّج والشتائم المتبادلة وخروج الخطاب عن الآداب، وهو لا يقبل بالتهجم على رئيس الجمهورية.

وأفادت مصادر مطّلعة، “النهار”، أنّ الراعي سيُبادر للاتصال برئيس مجلس النواب نبيه ري للتشاور في إمكان إيجاد مخرج للمأزق.