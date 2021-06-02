لبنان | الجيش يضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن “وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال أوقفت بتاريخي 31 / 5 / 2021 و1 / 6 / 2021، سبعة مواطنين وضبطت 6 آليات محملة بمحروقات معدة للتهريب إلى الأراضي السورية تتضمن: نحو 24500 ليتر من مادة المازوت و1900 ليتر من مادة البنزين وعدد من قوارير الغاز، بالإضافة إلى كمية من الطحين.”

وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.