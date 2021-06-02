لبنان | الأسمر: تزويد مرفأ بيروت بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الاتصالات التي أجريت مع وزيري الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أسفرت عن تزويد مرفأ بيروت بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة، وذلك حفاظا على المستوعبات المبردة ومنع تلف المواد الغذائية المستوردة والموجودة في المرفأ لتشغيل البواخر التي تؤم مرفأ بيروت”.

وشكر الأسمر في تصريح، الوزيرين نجار وغجر على سرعة تجاوبهما مع الاتصالات التي أجريت “والتي جنبت المرفأ كارثة محتمة”.