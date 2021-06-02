لبنان | إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 11:07 صباحًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 الى 30 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات خصوصا في الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية والداخلية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في معظم المناطق.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إلى متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%

– حال البحر: مائج، رارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,28

– ساعة غروب الشمس: 19,43