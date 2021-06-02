لبنان | كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 10:31 صباحًا

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، ما بين “12920 – 12970” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

واشار ​تقرير​ مرصد الاقتصاد ال​لبنان​ي الصادر اليوم عن ​البنك الدولي​، الى ان لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، ومن المُرجّح أن تُصنّف هذه ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى ​العالم​ منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء، أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ”منصة صيرفة” التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.