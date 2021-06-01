لبنان | جبران باسيل: هناك “فبركة” للحجج لعدم التأليف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 46 دقيقة

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنه سيطفئ اي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة، وأضاف: “واضح ان هناك “فبركة” للحجج لعدم التأليف”.

وقال باسيل بعد انتهاء اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “اظهرنا مرارا عدم تمسكنا بأي وزارة وبينها وزارة الطاقة لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف”، وتابع: “لن نترك مجالا لأي امر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.

وأيّد بشكل كامل مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمعاونة “حزب الله” من اجل الاسراع بتأليف الحكومة، وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون واضح بأنه لا يريد اي وزير اضافي على الثمانية، ويؤيد اي آلية او وسيلة لتسمية وزراء لا يمتون اليه لا سياسيا ولا بأي صلة كأن يكونوا من المجتمع المدني او الادارة اللبنانية او غيرها”. وأضاف: “طرحت عدة افكار من قبلنا تؤدي بالنهاية الى عدم احتساب الوزراء على اي جهة، واذا كان هناك من يصر على رفضنا سندعم تأليف الحكومة ونعمل كي يوافق عليها رئيس الجمهورية وتنال الثقة ولن نشكك بميثاقيتها”.