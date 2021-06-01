لبنان | بالصور.. ضبط كمية من الكبتاغون في طريقها للسعودية مخبأة بهذه الطريقة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 7:14 مساءً

ضبطت القوى الأمنية اللبنانية كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي هنأ القوى الامنية والمديرية العامة للجمارك بالقول:

“مجدداً، أهنئ القوى الامنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية”.