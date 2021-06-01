لبنان | بالصور.. ضبط كمية من الكبتاغون في طريقها للسعودية مخبأة بهذه الطريقة!

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 7:14 مساءً
ضبط كمية من الكبتاغون في طريقها للسعودية
ضبطت القوى الأمنية اللبنانية كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي هنأ القوى الامنية والمديرية العامة للجمارك بالقول:
“مجدداً، أهنئ القوى الامنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية”.