لبنان | تصريحات لافتة لمساعدة “أوستن” حول الجيش اللبناني وحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 7:57 مساءً

أكدت مساعدة وزير الدفاع الأميركي دانا سترول أنّ واشنطن قلقة من نشاط “حزب الله” داخل لبنان، معلنة أن الولايات المتحدة “ستزود القوات البحرية اللبنانية بدعم عسكري للوقوف في وجه التحديات”.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز”، فقد لفتت سترول إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد الاستثمار في الجيش اللبناني لمواجهة تحديات الإرهاب على الحدود وفي مقدمتها الأخطار المتأتية عن تنظيم “داعش”.