لبنان | هذا ما خلص إليه اجتماع الاتحاد العمالي بشأن إعادة العمل بدوام كامل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

عقد اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا ترأسه رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضره رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح ورؤساء النقابات في الاتحادين ورئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي وعن رابطة موظفي الإدارة العامة حيدر معاوية ورئيس اتحاد عمال البلديات السيد رضا فاضل وعضو الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في القطاع العام السيدة نضال عساف أبو ضرغم.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الاتحاد العمالي ، انه “وبعد البحث في القرار رقم 96/م ص تاريخ 26/2/2021 الذي صدر بالأمس عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث والمتعلق بإعادة العمل بدوام كامل في الإدارات العامة والبلديات.

وبعدما اطلع المجتمعون من رئيس الاتحاد العمالي العام على البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يتضمن تأكيدا على التعميم رقم 5/2021 تاريخ 26/3/2021 والذي يطلب بموجبه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد المداورة في العمل بنسبة لا تقل عن 50% من العدد الإجمالي للموظفين والمستخدمين والعاملين الخ… حيث أنه ولغاية تاريخه لم يصدر أي تعميم مخالف عن السيد رئيس مجلس الوزراء لذلك يستمر العمل بهذا التعميم من دون أي تغيير أو تعديل.

وبناء عليه، قرر المجتمعون ما يلي:

1-إن أي موظف أو عامل في القطاع العام أو المصالح المستقلة لا يرفض القيام بواجبه في العمل بالدوام الكامل لكن واقع الأمر يمنع ذلك بسبب شح مادة البنزين وارتفاع أسعار المحروقات والضائقة الاقتصادية الكبرى.

2 – مطالبة السلطات المعنية عاجلا بإقرار غلاء معيشة لا يقل عن نسبة التضخم الحاصل في البلاد على أن يطال القطاعين العام والخاص وزيادة بدل النقل والحضور والتعويضات العائلية ومنح التعليم.

3 -الدعوة للالتزام بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء ابتداء من صباح الغد.