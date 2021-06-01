لبنان | غصن يخضع لليوم الثاني على التوالي للتحقيق أمام وفد قضاة فرنسيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 1:20 مساءً

يمثل الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن ولليوم الثاني على التوالي، أمام وفد قضاة تحقيق فرنسيين، وذلك للإدلاء بشهادته حول ملفات تستهدفه، ومنها إساءة استخدام أصول الشركة خلال فترة توليه رئاستها، ملف مدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، تنظيم حفلين في قصر فرساي التاريخي، الى مخالفات مالية أخرى.

ويتم الاستجواب أمام وفد المحققين الفرنسيين، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء غصن القانونيين الثلاثة، مع الإشارة الى أن الاستجوابات ستستمر يوميا لغاية نهار الجمعة 4 حزيران الجاري ضمنا.

استجوب قضاة تحقيق فرنسيون في بيروت كارلوس غصن أمس الإثنين وذلك في افتتاح جلسات وصفها أحد محاميه بأنها سابقة للعدالة منذ اعتقال موكله في اليابان.

ويواجه غصن، العديد من التحقيقات منذ فراره إلى لبنان في أواخر 2019 وقال إنه يأمل في تبرئة ساحته في دعاوى ارتكابه مخالفات مالية.

وتتعلق الاتهامات الفرنسية بمخالفات مالية في فرنسا. وبدأت جلسة الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) وانتهت في السادسة مساء.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى الرابع من يونيو.