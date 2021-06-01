لبنان | لقاء بين بخاري وفهمي… و”بوادر خير” قريباً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 12:58 مساءً

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ‫لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي.

‏وعرضا خلال اللقاء أبرز المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة الى الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وفي معلومات صحفية، دار البحث حول ملف ضبط التهريب وعودة تصدير الخضار والفواكه الى السعوديّة، حيث كشفت المعلومات عن وجود إيجابيّة في هذه الملف وعن “بوادر خير” ستظهر قريباً.