لبنان | المحافظ عبود استنكر الاعتداء على مدافن الطائفة الانجيلية في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 6 دقائق

استنكر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الاعتداء الذي تعرضت له مدافن الطائفة الانجيلية في مدينة بيروت من تحطيم وتدنيس لحرمة المقدسات تحت جنح الظلام.

وطالب عبود الاجهزة الامنية بكشف الفاعلين ومحاسبتهم على هذا الفعل المشين، مؤكداً أن مدينة بيروت كانت وستبقى رمزاً للعيش المشترك بين كافة ابنائها بمختلف طوائفهم ومذاهبهم.

يذكر أنه تعرضت مدافن الكنيسة الانجيلية الوطنية في بيروت الكائنة في منطقة رأس النبع- طريق الشام، لاعتداء من قبل مجهولين ليل الخميس/الجمعة الفائت. وعلى الأثر تقدمت الكنيسة بشكوى لدى السلطات المختصة، وأضحت القضية بعهدة القوى الأمنية.

وأصدر مكتب راعي الكنيسة القس حبيب بدر بياناً جاء فيه:

“إننا كطائفة وكنيسة ندين بشدة مثل هذه الاعتداءات على حرمة المقدسات ونرجو ألا تتكرر بعد اليوم، علما بأنها لا تؤثر سلبا علينا إطلاقا ولا تثيرنا طائفيا ولا تنال منا روحيا. فالانتقام ليس من شيمنا ولا الدعوة للرد على الشر بالمثل من مبادئنا، ونحن لا نتحمس أبدا لاستعمال العنف للدفاع عن مقدساتنا. على العكس، فنحن نؤمن بإله صلب وقام من أجلنا وغفر لصاليبه، ولم يدع إطلاقا للانتقام.

ما يؤلمنا ويحزننا كمواطنين لبنانيين بالدرجة الاولى، وكمسيحيين إنجيليين، أنه ما زال في بلدنا أشخاص يمارسون أعمال الكراهية والحقد، ويفتعلون مشاكل تؤذي مشاعر أناس لهم رفاة أحباء يرقدون تحت التراب”.