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لبنان | سارق منزل في عين جرفا – حاصبيا بقبضة الأمن

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 11:04 صباحًا

توقيف

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢١، ادعى أحد المواطنين أمام مخفر حاصبيا في وحدة الدرك الاقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /٢٠٠٠/$ و9 ليرات ذهبية من منزله في بلدة عين جرفا-حاصبيا.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إلى تحديد هوية السّارق، ويدعى:

– ر. ع. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

وتمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور و8 ليرات ذهبية، بحيث قام ببيع 7 منها، وقد تم ضبط مبلغ 13 مليون ل.ل والليرة الذهبية.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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