لبنان | جنبلاط ينشر صورة للحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 11:13 صباحًا

نشر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط صورة عبر “تويتر” للحكومة. وعلّق عليها بوسم: “الوزارة”. واعتبر جنبلاط أمس عبر “تويتر” انه لا بد من التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تأليف الحكومة”.

وفي جديد الحكومة، كشفت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” عن رزنامة عمل سيعتمدها رئيس مجلس النواب نبيه بري تبدأ بالتواصل مع الرئيس ميشال عون لوضعه في أجواء لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري وما سمعه منه من أفكار جديدة، وفي حال لمس تجاوباً من عون حول رؤية الحريري لتشكيل الحكومة، فإنه سيعمل على لقاء النائب جبران باسيل لوضعه في صورة الاتصالات القائمة.

واشارت المصادر الى ان بري قد يعمل على جمع الحريري وباسيل، واذا لم تنجح مساعيه لعقد هذا اللقاء فإنه سيطلب منه إعطاء المساعي التي تعمل على خط تشكيل الحكومة الوقت الكافي لإنضاج هذه التسوية، شرط عدم التعرض للحريري لا من قريب ولا من بعيد.