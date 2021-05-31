لبنان | “اليونيفيل”: لا يمكننا السماح لأية حادثة بزعزعة وقف الأعمال العدائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

احتفلت “اليونيفيل” ظهر اليوم باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في مقرها العام.

وأشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول في كلمته، بـ”عناصر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في جنوب لبنان، لخدمتهم المتفانية سعيا لتحقيق سلام دائم”، وقال : “بصفتنا حفظة سلام، فإن مهمتنا هي الحفاظ على السلام. إن نساء ورجال القبعات الزرق حول العالم يعملون لحماية المجتمعات والافراد من الرجال والنساء، الكبار والصغار، ممن يحملون آمالا وأحلاما وخططا لمستقبل أفضل، والتي في كثير من الاحيان تحبطها النزاعات. في بعض الأحيان، ينضوي عملنا على بعض المخاطر الشخصية، واليوم، يثني العالم أجمع على شجاعتكم والتزامكم”.

واشار بيان لـ”اليونيفيل” الى أن “احتفال هذا العام ركز على الشباب وحفظة السلام الشباب بوصفهم عوامل فعالة للسلام والأمن”.

وفي إشارة إلى عشرات الآلاف من حفظة السلام الشباب الذين يخدمون حاليا في جميع أنحاء العالم، لفت ديل كول إلى أن “كل عنصر حفظ سلام شاب يقدم مساهمة حاسمة للسلام والأمن الدوليين. وكل عنصر حفظ سلام شاب يظلل مهمته بالطاقة والأمل، وهي قيم لا يمكن أن تنضب في هذا العمل الصعب”.

وعلق على الأحداث الأخيرة على طول الخط الأزرق، مشيرا إلى أن “السلام والاستقرار على مدى السنوات ال15 الماضية لا يمكن اعتبارهما أمرا مفروغا منه”.

وتابع: “لا يمكننا السماح لأية حادثة بزعزعة وقف الأعمال العدائية”، شاكرا “القوات المسلحة اللبنانية على اجراءاتها السريعة والفعالة في الأسابيع الماضية لمنع المزيد من التصعيد”.

واذ أشار الى “التحديات الخاصة التي واجهها لبنان في العام الماضي، بما في ذلك جائحة الكوفيد-19 العالمية والانفجار المأساوي في مرفأ بيروت”، جدد “الدعم المستمر للبنان وشعبه”، وقال: “إن اليونيفيل والدول المساهمة بقوات عسكرية قدموا الدعم للشعب في جنوب لبنان للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، بما في ذلك معدات وخبرة وتدريب للمستشفيات والمدارس والمجتمعات، وسنواصل القيام بما يلزم”.

وخلال الحفل، وضع ديل كول وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن مارون القبياتي، أكاليل من الزهر تكريما لجنود حفظ السلام الذين سقطوا، وقال: “نكرم ذكراهم من خلال مضاعفة الجهود لتطبيق مهمتنا والعمل من أجل السلام المستدام في المنطقة”.

واشار بيان ل”اليونيفيل” الى انه “منذ العام 1978، فقد 322 فردا من جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أرواحهم من أجل قضية السلام في جنوب لبنان. وفقد أكثر من 4000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حياتهم في مهمات حول العالم منذ عام 1948.

وفي عام 2002، تم تحديد 29 أيار يوما للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة من أجل الإشادة بمهنية وتفاني وشجاعة حفظة السلام، العسكريين والمدنيين، الذين يخدمون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لتذكر أولئك الذين فقدوا أرواحهم من أجل قضية السلام. وتجدر الاشارة الى أنه تم اختيار هذا اليوم لإحياء ذكرى إنشاء أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، حيث يعمل أكثر من 50 مراقبا منها حاليا مع اليونيفيل من أجل السلام والاستقرار في جنوب لبنان”.