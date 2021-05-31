لبنان | تسجيل إصابتين جراء الحريق الذي اندلع داخل مطعم في تعلبايا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:26 مساءً - منذ 27 دقيقة

إطفاء حريق اندلع في مطعن في تعلبايا

انقذ عناصر من الدفاع المدني بعد عصر اليوم وبعد جهود دامت ساعتين مصابين، اصيب احدهما بحالة اغماء والاخر بكسور في انحاء جسمه جراء حريق داخل مطعم في تعلبايا- البقاع.

توازياً اخمد العناصر الحريق داخل المطعم، فيما تم نقلهما الى مستشفى شتورة لتلقي العلاج اللازم.

يشار الى ان جهود العناصر ساهمت في محاصرة النيران و منعها من الإمتداد الى خزان مليئ بمادة المازوت داخل المطعم ومحطة للتزود بالوقود ملاصقة للمطعم.