لبنان | خرطوشة بري الأخيرة.. هل تصيب خلال الـ 24 ساعة القادمة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:26 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 7:54 مساءً

بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري في عين التينة ظهر اليوم، أفادت مصادر مطلعة على اللقاء إلى صوت بيروت إنترناشونال أن اللقاء كان إيجابياً في الشكل حيث جرى التباحث في سير عمل الحكومة من دون التوصل لحل العقد الرئيسية، المتمثلة بالوزيرين المسيحيين.

وجمع اللقاء إضافة إلى بري والحريري، كلاً من الوزير علي حسن خليل ومستشار الرئيس المكلف “هاني حمود”.

وشددت مصادر مطلعة على أن “الرئيس بري سيواصل مساعيه في الساعات المقبلة وتواصل مرتقب على خط ميرنا الشالوحي وقد يكون عبر النائب علي حسن خليل”.

ولفتت المصادر إلى أن “الرئيس الحريري طلب من بري مهلة 24 ساعة لاعطاء جواب نهائي حول امكان تقديم تشكيلة جديدة لرئيس الجمهورية”.

وفي ختام اللقاء غادر الرئيس المكلف قصر عين التينة من دون إعطاء أي تصريح لوسائل الإعلام.

ويبقى السؤال، هل ستصيب خرطوشة الرئيس بري الأخيرة في هذا الوقت بالذات؟.. الساعات القادمة ستحدد ذلك.